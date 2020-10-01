Лукашенко - председателю инвестиционной компании: Ваша работа в Беларуси и те инвестиции, которые вы планируете осуществить, очень кстати сегодня

Лукашенко заявил, что инвестиции сейчас будут очень кстати для Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко 1 октября проводит встречу во Дворце Независимости с руководителем компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром. Глава государства отметил, что инвестиции сейчас очень нужны Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

- В мире очень непростые времена. Брошен вызов человечеству. И сейчас за инвесторов идет очень острая борьба. Безусловно, ваша работа в Беларуси и те инвестиции, которые у вас в планах для осуществления, очень нам кстати сегодня, - заявил Лукашенко.

И добавил, что объемы работ предстоят очень большие. Президент также отметил, что он помнит обещания Мухаммеда Али аль-Аббара касаемо того, что в Беларуси будут построены красивые здания, которые станут визитной карточкой Объединенных Арабских Эмиратов.

- Сегодня с вами я готов обсудить все вопросы, которые у нас накопились в связи с этим. Если есть какие-то проблемные моменты, то мы готовы сразу же их решить, - подчеркнул глава государства.

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