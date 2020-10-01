Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 октября 2020 года: более 79 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли 833

С начала пандемии коронавирусом в Беларуси заболели почти 79 тысяч человек. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минздраве Беларуси рассказали о том, сколько человек заразились коронавирусом и выздоровели от «ковида» на 1 октября 2020-го года.

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 388 человек. Таким образом, цифра инфицированных преодолела очередную психологическую отметку и составила 79 тысяч 19 заразившихся COVID-19 на 1 октября.

При этом за все время выздоровели 74 тысячи 777 человек.

- За минувшие сутки выздоровели и были выписаны домой еще 252 пациента, - пояснили в Минздраве.

Растет и количество выполненных тестов на коронавирус, приближаясь все более к отметке в два миллиона. За сутки сделано еще 18 тысяч 708 исследований. Всего проведено в лабораториях Беларуси более 1,877 миллиона тестов на «ковид».

К сожалению, обновилась и статистика смертности: скончались еще 6 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси умерли 839 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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