В Минске начали прививать первых добровольцев российской вакциной

В Минске первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса. Фото: телеграм-канал Минздрава

В Минске началось вакцинирование добровольцев от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Испытать вакцину на себе решили более 4 тысяч белорусов.

В 28-й поликлинике Минска 1 октября вакцину ввели первым двум добровольцам.

Беларусь стала первой страной, в которой начались клинические исследования российской вакцины «Спутник V». Запланировано, что вакцинация от коронавируса будет проходить в восьми поликлиниках страны. Две из них уже получили первые партии препарата.

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Испытания пройдут в минских поликлиниках и витебской больнице. За них не берут оплату и предупреждают, что каждый третий подопытный получит не вакцину, а плацебо. (подробности)

Ситуация вновь стала ухудшаться. В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями. Из них восемь подключены к аппарату ИВЛ.

Еще 13 пациентов находятся в реанимации. (подробности)