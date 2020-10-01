В Беларуси утверждены нормативы стоимости 1 квадратного метра жилья. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Новые нормативы стоимости 1 квадратного метра жилья закреплены в постановлении Министерства архитектуры и строительства Беларуси №47 от 20 августа. Эти нормы установлены на 1 января 2020 года, но само постановление опубликовано на parvo.by 1 октября 2020 года.

Напомним, документ вступает в силу только после его официального опубликования.

Теперь предельная стоимость для крупнопанельных домов варьируется от 1134 до 1425 белорусских рублей, в зависимости от этажности. Так, в домах на 1 - 3 этажа этот норматив составляет 1425 рублей за 1 кв. метр, на 4 - 5 этажей - 1306 рублей, на 6 - 9 этажей - 1152 рубля, на 10 - 15 - 1134 и на 16 этажей и более - 1324 рубля.

В кирпичных домах или домах из газосиликатных блоков норматив стоимости 1 кв. метра составляет от 1266 рублей в 10 - 15-этажных домах до 1538 рублей в 1 - 3-этажных.

Квадратный метр в каркасных домах на 4 - 5 этажей соответственно определен в 1315 рублей за 1 кв. метр, на 6 - 9 этажей - в 1348 рублей, на 10 - 15 этажей - в 1484 рубля, на 16 этажей и более - 1520 рублей.