В Могилеве под фото милиционера написали сотню угроз, одного из комментаторов нашли - вот что ему грозит

Мужчина узнал, что составляют протоколы на водителей за сигналы, и на эмоциях написал негатив под фото милиционера. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

О том, что в связи с поствыборной ситуацией ряд правоохранителей и госслужащих столкнулись с травлей в сети, «Комсомолка» уже сообщала ранее. Так, мы рассказывали о том, как в Браславском районе неизвестные угрожали местному депутату.

С похожей ситуацией столкнулись правоохранители в Могилеве. Вот как на это реагируют в ведомстве.

- В начале сентября 2020 года в паблике ВКонтакте появилось фото сотрудника могилевской ГАИ. Вместе с фото была опубликована личная информация: номер телефона и персональные данные. Публикацию просмотрели более 14 тысяч раз, в комментариях более ста человек написали негатив, некоторые угрожали правоохранителю, - рассказали подробности в пресс-службе МВД.

Одного из комментаторов милиция нашла и призвала к ответу. В итоге выяснилось, что задержанный 30-летний могилевчанин лично с милиционером, которому он угрожал в сети, не знаком. А угрозу написал, не имея личных претензий, а скорее «на эмоциях».

На видео, которое опубликовали правоохранители, мужчина говорит:

- Комментарий оставлял, так как узнал, что штрафовали водителей, которые подавали звуковые сигналы (Прим.: речь идет о протоколах за подачу звуковых сигналов, которыми водители поддерживают протестующих), то есть на эмоциях, - пояснил могилевчанин.

- А в целом к милиции у вас негативное отношение?

- Да нет, - уточнил мужчина.

Сейчас дело передано в СК на правовую оценку, ему грозит ответственность за оскорбление сотрудника. Милиция ищет авторов и других негативных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угрожали расправой, писали имена близких: В Брестской области возбуждены уголовные дела из-за угроз депутатам.

Депутатам Палаты представителей Национального собрания угрожали в Дрогичине, Столине и Пинске (подробности).

Генпрокуратура пообещала принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране: Никто не уйдет от ответственности.

Новый генпрокурор Беларуси пообещал привлечь как участников протестов на улице, так и блогеров, которые «совершили преступление в интернете» (подробности).