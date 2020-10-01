Лукашенко позвонил премьеру Армении и президенту Азербайджана

С президентами Азербайджана и Армении Лукашенко обсудил сотрудничество с Беларусью и нагорно-карабахский конфликт. Фото: БелТА.
О том, что в четверг, 1 октября, состоялись телефонные переговоры белорусского президента с лидерами Азербайджана и Армении, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Детально разговор с президентом Алиевым или переговоры с премьером Пашиняном пока не разглашаются. Но есть общая информация того, какие темы были затронуты в телефонных переговорах.
Так, Лукашенко с президентами обеих стран говорил об взаимосотрудничестве, двусторонних отношениях Беларуси с Арменией, взаимодействии республики с Азербайджаном, торгово-экономическом партнерстве.
Но, конечно, главной темой, которую обсуждали политики, стал нагорнокарабахский конфликт.
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