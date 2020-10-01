В Быхове мужчина на пожертвования женскому монастырю купил спиртное, закуску и сигарет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дело было днем 28 сентября. Продавец магазина в Быхове позвонила в милицию и рассказала про ограбление.

Средь бела дня в магазин зашел мужчина, взял урну с пожертвованиями для Барколабовского Свято-Вознесенского женского монастыря и, не стесняясь продавцов и покупателей, вышел из магазина, сообщает подробности официальный телеграм-канал МВД.

Мужчину обнаружили быстро. Оказалось, что это 30-летний неработающий житель Быхова, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Денег на жизнь не было, на работу он не устроился и решил вопрос кардинально: забрал пожертвования для женского монастыря, которые покупатели бросали в установленную в продовольственном магазине урну.

В урне оказалось 50 рублей, на них мужчина приобрел выпивку, закуску и сигареты.