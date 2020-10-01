Белорусское посольство МИДу Украины: Все заявления рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты

Белорусское посольство в Украине сообщило МИДу о недружественных заявлениях украинских политиков и официальных лиц. Фото: pixabay.com.

Дипмиссия Беларуси в Украине в четверг, 1 октября, провела встречу во Втором территориальном Департаменте МИД Украины, сообщает БелТА.

На переговорах представители белорусского посольства посчитали нужным перечислить украинским дипломатам «чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины» в отношении Беларуси.

Так посольством доведено до сведения отрицательное отношение к публичным заявлениям, официальных лиц, политиков и депутатов Украины насчет внутриполитической жизни Беларуси.

- А заявления о легитимности белорусского президента и призывы к новым выборам, обсуждение санкций в отношении Беларуси, рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины. Что, конечно, не способствует сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и считается попыткой вмешательства во внутренние дела республики, - подчеркнули в заявлении дипмиссии.

В то же время в посольстве напомнили, что Беларусь для Украина всегда остается страной, приверженной принципам добрососедства и никогда не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины. И не стает подвергать сомнению суверенное право украинцев самостоятельно определять путь своего развития.

- Белорусское общество самостоятельно справится со сложившейся в последнее время непростой ситуацией. Со стороны Украина рассчитывает на позицию объективности и взвешенности, отвечающую духу добрососедства и принципам взаимного уважения, - резюмировали в посольстве Беларуси.

Напомним, на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в скором времени перестанет в официальных заявлениях и обращениях называть Александра Лукашенко «президентом Беларуси», а только по имени и фамилии. Это обращение станет актуальным после 5 ноября, дня когда истечет предыдущий президентский срок Лукашенко.

Позже данное заявление главы украинской дипломатии прокомментировали в белорусском МИДе, сообщила БелТА. По словам Анатолия Глаза, последние высказывания представителей официального Киева уже привели к остроумному дефициту доверия к украинским коллегам.

- Это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества, - пояснил представитель белорусского дипведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский о белорусских событиях: При отрицательном сценарии будут сотни тысяч беженцев из Беларуси в Европу.

Президент Украины оценил ситуацию в Беларуси и предложил выход из кризисной обстановки (подробности).

Зеленский заявил, что к властям Украины обратились сотни белорусских айтишников, им готовы предоставить работу.

Украина готовится стать своеобразным IT-хабом - концентратором для молодых и талантливых людей - и готова обеспечивать работой уходящий из Беларуси IT-сектор (подробности).

Макрон: Ситуация в Беларуси угрожает новым разломом на европейском континенте.

Об этом президент Франции заявил на 75-й сессии Генассамблеи ООН (подробности).