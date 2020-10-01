Синоптики сделали прогноз на октябрь-2020: будет ли в Беларуси теплее обычного?

В Беларуси октябрь-2020 будет теплее обычного. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Каждую осень мы с нетерпением ждем бабьего лета - теплых деньков, которые помогают продлить уходящее лето. В этом году нам поможет октябрь.

Как прогнозируют синоптики, второй месяц осени ожидается теплее обычного.

- Средняя месячная температура воздуха в октябре 2020 года ожидается на 1 - 2 градуса выше климатической нормы, которая составляет 6 - 8 градусов тепла, - сообщает belgidromet.by.

А вот количество осадков, которые прогнозируют специалисты в октябре, ожидается в пределах среднестатистической нормы.

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