Видеофакт. Посмотрите, как стреляет новая белорусская реактивная система залпового огня «Шквал»

«Шквал» может стрелять всей линейкой боеприпасов, которые подходят для известной ракетной установки «Град». Фото: Государственный военно-промышленный комитет Беларси.

О том, что на полигоне под Осиповичами успешно испытали опытный образец РСЗО «Шквал» - боевую машину реактивной системы залпового огня, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Данный опытный образец боевой машины (122-миллиметрового колибра) создали на предприятии «ВОЛАТАВТО». И в конце сентября успешно испытали на стрельбище - все системы подтвердили заданные характеристики.

Как уточнили в Госвоенпроме «Шквал» оснащен отечественными направляющими трубами, его автоматическая система управления огнем более эффективна, есть навигация через спутник, метеостанция, современный комплекс связи и передачи данных.

- Также РСЗО оснащена автоматизированной системой наведения, чтобы работать в составе группировки, получая целеуказания. Это существенно уменьшает время, пока боевая машина находится на одной огневой позиции, так повышается ее живучесть в современном бое, - пояснили на предприятии.

Уточняется, что «Шквал» может стрелять всей линейкой боеприпасов, которые применяются во всех модификация установки «Град», а кроме того 122-миллиметровыми снарядами реактивными снарядами, модернизированными на «Заводе точной электромеханики».

Впервые макет «Шквала» продемонстрировали на форуме «Армия 2020» в Подмосковье в конце августа 2020-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Гомельщине проведут проверку органов территориальной обороны - войск, созываемых только на время войны.

В Минобороны хотят оценить их эффективность и способность к мобилизации (подробности).

Учения «Славянское братство - 2020»: на полигоне Брестский высадились российские десантники.

В Беларусь прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ (подробности).