«Как раньше, больше не получится»: с «Беларусь 1» ушла журналистка, автор «На контроле президента»

Журналистка Надежда Сербиненко ушла с гостелеканала из-за поствыборной ситуации в Беларуси. Фото: соцсети.

С телеканала «Беларусь 1» уволилась известная журналистка Надежда Сербиненко. Корреспондент в АТН была автором специальных репортажей, проектов «На контроле президента», новостных репортажей в программах «Главный эфир» и «Панораме». Почему решила оставить работу на госТВ, журналистка написала в личном Инстаграме.

Уволилась с «Беларусь 1» журналистка Сербиненко, по ее словам, по собственному желанию.

- Просто стало очевидно, что продолжать появляться в эфире, снимать сюжеты, записывать интервью с обычными людьми по всей стране, как раньше, не получится, - пояснила корреспондент.

Надежда уточнила, что с 17 августа она была в отпуске, во время которого обдумывала свои дальнейшие действия. Решением стал «уход с БТ», в компании она проработала 7 лет.

- Я решила уйти с БТ. Потому что изменить ничего не могу, а закрывать глаза и не замечать происходящего - тоже, - добавила журналистка.

Сейчас он намерена повысить свои «скиллы», открыть новую страничку - «снова начать с нуля».

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