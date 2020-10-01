Правительство Беларуси запланировало рост ВВП в 2021 году и намерено удержать экономику этого года на уровне 2019-го

В правительстве Беларуси считают, что в следующем году будет рост экономики. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на 2021 год белорусское правительство запланировало рост ВВП на 1,8 процента, сообщило БелТА.

Такую цифру озвучил премьер страны, добавив, что и показатель 2020 года правительство намерено удержать на прошлогоднем уровне - 100 процентов к 2019 году.

- По расчетам, запланирован рост экономики в следующем году на уровне 101,8 процента. И это притом, что во многих развитых странах на докризисные показатели рассчитывают выйти не ранее 2022 года, - заметил Роман Головченко.

Премьер пояснил, что пакет экономических документов правительство начало составлять еще три месяца назад. Но за последние недели поменялись прогнозы развития мировой экономики для стран - партнеров Беларуси, изменения курсов валют и стоимости конъюнктурных товаров, на высоком уровне сохраняются волатильность и неопределенность динамики.

Далее глава Совмина заметил, что ключевые параметры эффективности правительства, которые установит президент Беларуси, должны будут отражаться не в процессе, а в целях - повышении уровня и качества жизни белорусов.

- Не гнать любой ценой валовые показатели, а работать над снижением затрат, повышением производительности и другими качественными показателями, - обозначил премьер-министр.

Резюмируя, Головченко уточнил, что прогнозный показатель на 2021 год для экономики Беларуси должен быть максимально реалистичным.

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