Белоруска Арина Соболенко выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге Roland Garros. Фото: инстаграм Арины Соболенко.

Белоруска Арина Соболенко уверенно набирает очки на престижном теннисном турнире Roland Garros, общий призовой фонд которого составляет 38 миллионов евро.

1 октября во втором круге Арина сразилась с россиянкой Дарьей Касаткиной, уверенно одержав победу. Белорусская спортсменка победила со счетом 7:6 (8:6), 6:0. Поединок теннисисток продолжался полтора часа.

В следующем матче Арина Соболенко встретится на теннисном корте с победителем встречи Нао Хибино (Япония) - Ано Жабер (Франция).

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