20-летний гродненец поверил, что выиграл в казино, а это оказались мошенники

Мошенники посулили гродненцу выигрыш в казино и он поверил. Фото: pixabay.com.

Всем хочется верить в крупный выигрыш и легкие деньги. К сожалению, поймать за хвост удачу удается не каждому, а вот на удочку мошенников попадаются, увы, многие.

Так очередной жертвой интернет-мошенников стал на днях 20-летний житель Гродно. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

На что повелся житель областного центра? Молодому человеку 29 сентября пришло сообщение о крупном выигрыше в казино. Ничуть не смутившись, парень поверил неизвестному адресату и с готовностью оплатил якобы страховку - определенную сумму, которая нужна была для некой гарантии получения выигрыша. Деньги он перечислил, а выигрыш, конечно, не получил.

- «Поздравляем, вы выиграли в казино» - избитая и уже даже подзабытая схема мошенников. Гродненец оказался из числа тех, кто снова попался на эту незамысловатую уловку. После того как мошенник получил перевод в размере 400 белорусских рублей, он перестал выходить на связь. А потерпевшему ничего не осталось, как обратиться в милицию, - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Беларуси - «мошенничество». Личность подозреваемого пока не установлена.

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