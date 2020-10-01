«Речи о запрете посещения не идет». Верховный суд прокомментировал объявления о доступе в здания судов

В ВC прокомментировали объявления о доступе в здания судов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На зданиях судов в крупных городах Беларуси появились объявления о том, что «исключается доступ в здания судов посторонних лиц». А участников процесса будут пропускать в масках и «без признаков респираторных заболеваний». В объявлениях, в частности, вывешенных в Гомеле, ссылаются на приказ Верховного суда, в котором говорится о мероприятиях по борьбе с COVID-19.

В ВC прокомментировали объявления о доступе в здания судов. Фото: t.me/radiosvaboda

Как объяснили «КП» в Верховном суде, в плане по минимизации распространения коронавируса прописано, что посетители судов должны быть в масках и без симптомов респираторных заболеваний:

- Речи о запрете посещения судов гражданами не идет. На входе в здания судов у людей, возможно, будут проверять температуру. Или если у человека явные признаки респираторного заболевания, его не пустят. А всем остальным предложат надеть маску перед тем, как пройти.

В Верховном суде подчеркнули: это обычные профилактические меры - каждый будет иметь право пройти в суд с учетом социальной дистанции и с индивидуальными средствами защиты.