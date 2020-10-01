В Минске вновь повредили трубопровод с питьевой водой

Минскводоканал организовал обеспечение питьевых цистерн Фото: Эвика ОТТО

Первый день октября столицы начался с того, о чём, как думалось, все минчане уже позабыли. В полдень одна из строительных организаций, когда производила работы, повредила трубопровод, который подаёт питьевую воду, сообщается на сайте Минскводоканала. Из-за повреждения может ухудшиться качество водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, кварталах улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова. Минскводоканал организовал обеспечение питьевых цистерн. Работа по промывке сетей водоснабжения для устранения последствий уже ведётся.

Цистерны с питьевой водой расположены по адресам:

ул. Мирошниченко, 43;

ул. Гамарника, 17/15;

ул. Логойский тракт, 37/1;

ул. Мирошниченко, 17;

ул. Седых, 38.

Жители Минска помнят летний коллапс с питьевой водой в некоторых районах Минска. Тогда минчан, которые пострадали от плохой воды, даже освобождали от уплаты за воду.

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