Фотографу "Комсомолки" пришла смс от МВД: "Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий"

МВД предупреждает о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычную смс-ку от Министерства внутренних дел получил фотограф "Комсомолки" Павел Мартинчик, который ведет репортажную фотосъемку, в том числе, на акциях протеста.

"Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК", - говорится в смс. В этом сообщении также говорится, что они персонально предупреждают гражданина о недопустимости его участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сказала "Комсомолке", что официальный комментарий от их ведомства по поводу этих смс будет позже.

Такое смс-сообщение получил фотограф "Комсомолки". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, ранее милиция рассылала смс с просьбой сообщать им о "незарегистрированной символике". Смс приходила с таким текстом: «Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!».

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