Федерацией гандбола снят с чемпионата клуб «Витязь-Леон», который отказался сыграть в знак протеста против ареста баскетболистки Левченко

Белорусской федерации гандбола было направлено официальное письмо. В нём говорится, что клуб отказывается провести домашний матч против «Машеки» из Могилева. Фото: facebook.com

Гандбольный клуб из Витебска «Витязь-Леон», который отказался сыграть один из матчей в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко, был снят с чемпионата. Об этом решение было принято спортивно-технической и главной судейскими комиссиями Белорусской федерации гандбола по итогам заседания, которое состоялось 1 октября, сообщили в пресс-службе федерации.

Представители комиссий сделали ссылку на п. 28 положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд, в соответствии с которым «если команда не явилась на игру по неуважительной причине, то она снимается с чемпионата». Уважительной причиной «может быть признано только форс-мажорное событие».

Представители клуба «Витязь-Леон» заявили, что 2 октября последуют какие-либо комментарии. «Благодарим тех, кто был с нами до конца. Не теряемся!» — этим завершается сообщение клуба о снятии его с чемпионата.

30 сентября «Витязь-Леон» должен был у себя дома принять команду из Могилёва «Машека». За несколько часов до матча представители витебского клуба сообщили, что игры не будет. «Сегодняшнее предигровое утро было омрачено возмутительной новостью: была задержана прославленная белорусская спортсменка, один из лидеров Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS by Елена Левченко. Гандбольный клуб "Витязь" считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку», — написали в заявлении клуба странице в facebook

Белорусской федерации гандбола было направлено официальное письмо. В нём говорится, что клуб отказывается провести домашний матч против «Машеки» из Могилева. «Осмысливая возможные последствия, мы сознательно делаем этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — отмечается в нём.

Напомним, 30 сентября, утром, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и доставили в Ленинское РУВД. Суд Ленинского района Минска в лице судьи Марины Запасник приговорил её к 15 суткам административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда раздавались выкрики «Позор!».

С 2006 года Федерацию гандбола возглавляет соратник Александра Лукашенко бывший спикер Палаты представителей Владимир Коноплев.