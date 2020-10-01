Брестчанин нелегально продавал форменную одежду правоохранителей и пневматику

Подозреваемый продавал форменное обмундирование сотрудников милиции и прочих правоохранительных структур. Скрин видео: t.me/pressmvd

Оперативниками ГУБОПиК МВД по Брестской области выявлен факт незаконной продажи пневматического оружия. В августе в Бресте мужчина продал пневматическую винтовку на рынке. Лицензии на продажу подобных товаров у него нет, сообщили в МВД.

По заключениям экспертизы, дульная энергия этой винтовки составляет 11,7 Дж, что приравнивается дульной энергии охотничьего пневматического оружия.

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия.

Также они установили, что подозреваемый продавал форменное обмундирования сотрудников милиции и прочих правоохранительных структур. Этому факту будет также дана правовая оценка.

В милиции напомнили, что оружие, в том числе пневматическое — это источник повышенной опасности. С целью обеспечения безопасности граждан деятельность по изготовлению и реализации любого оружия подлежит обязательному лицензированию.

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