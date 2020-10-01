Посмотрите, как МЧС методом взрыва демонтировало старый аварийный мост в Гомельской области

В МЧС также сообщили, что все взрывные работы проводились соответствуя планам производства работ. Фото: 112.by

В конце сентября сотрудники отдела Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игорь Толкачев и Евгений Новик провели обследования места подготовки к производству взрывных работ. Специалистами планировалось обрушение железобетонных конструкций и наблюдение за использованием промышленных взрывчатых веществ при проведении взрывных работ на объекте, сообщили в МЧС.

Все действа были проведены взрывотехнической службой Государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканского отряда специального назначения» МЧС Республики Беларусь.

В МЧС также сообщили, что все взрывные работы проводились соответствуя планам производства работ. После того, как специалисты обследовали место взрыва, был дан сигнал о снятии опасной зоны.