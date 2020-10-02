В МИД Украины вызвали дипломата посольства Беларуси. Что случилось?

МИД Украины высказал недовольство белорусским дипломатам. Фото: Reuters.

О том, что в четверг, 1 октября, в МИД Украины пригласили представителя советника-посланника посольства Беларусь в Украине, сообщила пресс-служба дипведомства. В украинском МИДе пояснили, почему не был вызван посол - Игорь Сокол в этот день отсутствовал в Киеве. Поэтому объяснить, почему в VII Форуме регионов Беларуси и России в формате видеоконференции участвовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, попросили представителя посольства. Подчеркнув, что в Украине это считают недопустимым недружественным шагом.

Также дипломатия Украины высказала обеспокоенность продолжающими репрессиями в отношении мирных граждан в Беларуси.

- Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любой другой страной, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, представителю белорусского посольства указали на то, что до сих пор не было объяснений по поводу инцидента с украинским послом Игорем Кизимом на белорусской границе, когда был осмотрен его автомобиль.

Резюмирую в украинском МИДе категорически отвергли обвинения белорусской стороны о якобы вмешательствах Украины во внутренние дела Беларуси.

В ответ представитель белорусского посольства заверил, что официальная позиция Беларуси о территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не поменялась. Но еще в посольстве добавили по остальным вопросам, что поощрение и одобрение Украиной действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси недопустимо.

- Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество, - заявили в посольстве.

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