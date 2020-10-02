Санкции ЕС в отношении Беларуси: 40 официальных лиц, но без Лукашенко

Евросоюз не вводит санкций в отношении Лукашенко, чтобы оставить возможность диалога властей с белорусской оппозицией. Фото: Reuters.

По итогам первого дня саммита Евросоюза (Прим.: завершившегося за полночь) в Брюсселе вышло заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, среди тезисов также санкции в отношении Беларуси, сообщает ТАСС.

Так ЕС 2 октября введет санкции в отношении около 40 госчиновников и официальных лиц Беларуси, которые по мнению сообщества, ответственны в «фальсификации выборов и нарушении прав человека». Заявляется, что в санкционный список не вошел Александр Лукашенко.

- Решено реализовывать санкции, согласованные в августе. Это означает, что завтра (Прим.: в пятницу, 2 октября) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Евросоюз не ввел санкций лично против президента Беларуси Лукашенко, так как это могло бы подорвать требование Брюсселя начать диалог властей с оппозицией, - пояснил решение Эмманюэль Макрон, президент Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса у сотрудника Службы безопасности перенесли саммит ЕС, где намеревались рассматривать белорусские санкции.

Пока запланированный на 24 - 25 сентября саммит Евросоюза перенесли на неделю. Санкции в отношении Беларуси будут рассматривать уже в октябре (подробности).

Кремль отреагировал на встречу Макрона с Тихановской в Литве.

Официальную позицию российских властей озвучил пресс-секретарь Путина (подробности).