«Мне разорвали рубашку и брюки. Выбили из рук телефон»: блогер и предприниматель из Бреста заявил, что протесты в Беларуси угасают

Блогер Алексей Голиков заявил, что у протестов в Беларуси нет цели. Фото: стопкадр | видео ОНТ.

Брестский предприниматель и блогер с 16,6 тысячи подписчиков на YouTube Алексей Голиков в телепрограмме «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал о белорусских протестах.

Популярность блогера Голикова стала расти после того, как он начал посещать и снимать протесты в Бресте. Свои видеоролики, по его словам, «снимает в соответствии с госидеологией и в согласии со здравым смыслом».

Говоря о протестах, брестский блогер заметил, что протесты в Беларуси начали угасать и продолжат это делать.

- Из протестов уходят люди, задействованные в экономике, которые трудятся, и более старшее поколение. Остаются единицы, - пояснил он.

Кроме того, Голиков заметил, что протесты «рассосутся» из-за того, что в них нет ни системности, ни структуры, направленной к некой цели. А «эфемерная цель - свалить главу государства», по мнению блогера, разобьется о препятствия, которые протестующим будут выстраивать общество, государство и силовой блок.

Здесь он привел в пример противников аккумуляторного завода в Бресте, которые с его слов, уже отказываются протестовать.

Еще у блогера попросили оценить. насколько мирным, на его взгляд, является характер протестов.

- Мне разорвали рубашку и брюки. Выбили из рук телефон, разбили экран, оскорбления я даже не беру во внимание. Есть даже моменты, когда вместо «Лукашенко, уходи!» кричат «Голиков - скотина!». И это разносится по всей улице. Я спокойно это воспринимаю, потому что я понимаю, что это за рамками мирного протеста, во-вторых, это за рамками контакта, - заявил предприниматель.

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