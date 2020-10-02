Из 4 тысяч добровольцев отобрали 100 человек: В Беларуси начали испытания российской вакцины от коронавируса

Чтобы стать добровольцем на испытание российской вакцины от COVID-19, нужно ни разу не болеть коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что в Беларуси в четверг, 1 октября, были привиты первые добровольцы, согласившиеся на испытание российской вакцины от COVID-19, сообщает радио «Мир».

Всего заявили желание участвовать в испытаниях вакцины 4 тысячи человек, из них отобрали 100 добровольцев. Главным критерием было обязательное условие - испытуемый ни разу не переносил коронавирус. А вот возрастная планка для добровольцев очень широкая - от 18 до 60 лет.

Уточняется, что клинические исследования российской вакцины от ковида будут проходить в 8 различных медучреждениях Беларуси.

Напомним, ранее и. о. главы Минздрава Дмитрий Пиневич заявлял, что белорусов от коронавируса начнут прививать российской вакциной примерно в середине октября - через месяц после клинических испытаний, которые стартовали 15 сентября.

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