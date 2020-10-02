Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом, они на карантине

Американский президент с супругой заразились коронавирусной инфекцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
О том, что президентская чета США заболела ковидом, Трамп рассказал в своем Твиттере.
Президент Дональд Трамп уточнил, что вечером 1 октября он и Меланья сдали тесты на COVID-19, и результаты оказались положительными.
- Мы немедленно начинаем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе! - поспешил объяснить ситуацию Трамп.
Также обстановку прокомментировал Шон Конли, личный врач американского президента, пишет ТАСС. Так, доктор Конли заверил общественность, что самочувствие у заболевших коронавирусом американского президента и его супруги хорошее. И не исключено, что в период выздоровления, 74-летний президент Соединенных Штатов все же будет выполнять свои гособязанности, но только дистанционно.
- Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока поправляется, - заявил Конли.
В Белом доме в связи с этим уже откорректировали президентский график. И на пятницу, 2 октября, отменили все мероприятия, которые Трамп должен был посетить лично, в том числе предвыборный митинг во Флориде. Состоится только телефонная конференция о помощи пожилым людям в условиях пандемии COVID-19.
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