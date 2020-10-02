Белорусские гостиницы будут сертифицировать по новым стандартам, принятым в России и Европе

В новой сертификации белорусских гостиниц учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации. Фото: pixabay.com.

О том, что в Беларуси введен новый стандарт на гостиничные услуги, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

Новыми правилами совершенствуются требования к гостиницам и их классификации. Также в документе установлены общие требования и к курортным отелям, хостелам, апарт-отелям и другим домам отдыха.

- В документе учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации, - уточнили в Госстандарте.

Теперь классификацию гостиниц будут проводить в несколько этапов. Основываясь на комплексе требований: качестве услуг, уровне обслуживания, материально-технической оснащенности, номенклатуре и т.д. Также сейчас оценивать персонал и гостиницу в Беларуси будут баллами. А интернет, в зависимости от категории гостиницы, будет либо во всех номерах, либо в общественных зонах.

В итоге гостиницы будут получать соответствующие сертификаты. Сейчас их получили уже 56 отелей, процесс будет постепенным до 1 сентября 2021-го года.

Для получения сертификатов руководство гостиниц может само обращаться в органы Госстандарта.

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