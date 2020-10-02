Белстат заявил о снижении ВВП во втором квартале 2020 года на 3,3%

Белстат зафиксировал снижение ВВП во втором квартале 2020 года.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что по второй оценке Белстата, ВВП Беларуси во втором квартале 2020-го года снизился на 3,3 процента, пишет БелаПАН.
С учетом снижения более чем на 3 процента, ВВП второго квартала составил 33,6 миллиарда белорусских рублей. Уточняется, что осуществлялась вторая оценка тремя методами: производственный, использование доходов и формирование ВВП по источникам доходов.
- Данные основываются на официальной статистической информации, админданных Минфина об использовании бюджета и актуализированной информации платежного баланса Нацбанка и других, - прокомментировали в Белстате.
Еще в комитете разъяснили, что первую оценку ВВП проводили предварительно и производственным методом. Поэтому основана она была на оперативной информации статобследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.
Напомним, по официальному прогнозу белорусского правительства в властей на 2020 год предусматривает сохранение ВВП на уровне 2019-го года. А уже в 2021-ом его рост на 1,8 процента.
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