Белстат заявил о снижении ВВП во втором квартале 2020 года на 3,3%

Белстат зафиксировал снижение ВВП во втором квартале 2020 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что по второй оценке Белстата, ВВП Беларуси во втором квартале 2020-го года снизился на 3,3 процента, пишет БелаПАН.

С учетом снижения более чем на 3 процента, ВВП второго квартала составил 33,6 миллиарда белорусских рублей. Уточняется, что осуществлялась вторая оценка тремя методами: производственный, использование доходов и формирование ВВП по источникам доходов.

- Данные основываются на официальной статистической информации, админданных Минфина об использовании бюджета и актуализированной информации платежного баланса Нацбанка и других, - прокомментировали в Белстате.

Еще в комитете разъяснили, что первую оценку ВВП проводили предварительно и производственным методом. Поэтому основана она была на оперативной информации статобследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.

Напомним, по официальному прогнозу белорусского правительства в властей на 2020 год предусматривает сохранение ВВП на уровне 2019-го года. А уже в 2021-ом его рост на 1,8 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правительство Беларуси запланировало рост ВВП в 2021 году и намерено удержать экономику этого года на уровне 2019-го.

Об этом на заседании президиума Совмина заявил премьер-министр Головченко (подробности).

С начала 2020 года внешний госдолг Беларуси вырос и уже составляет $17,7 миллиарда.

В процентном соотношении с учетом курсовых разниц белорусский госдолг подрос на 3,6% (подробности).

Начинали - веселились, подсчитали - прослезились: прирост ВВП Беларуси в 2019 году составил всего 1,2%

Прогнозы, по которым рост должен был составить не менее 4%, не оправдались даже наполовину (подробности).