Видеофакт. В Столине задержали изготовителя оружия с самодельным обрезом

В отношении задержанного жителя Столинщины возбудили уголовное дело. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Столинском районе за незаконный оборот оружия задержан местный житель, сообщила пресс-служба МВД.

Задерживали нарушителя сотрудники ГУБОПик Брестчины при поддержке ОМОНа. У 52-летнего мужчины при задержании обнаружили обрез охотничьего ружья, который он намеревался продать.

- Во время обыска у подозреваемого дома обнаружены части еще одного такого самодельного оружия. Изъяты самодельный приклад, ствол гладкоствольного ружья, несколько разнокалиберных патронов и устройство для их снаряжения, а также свыше 500 граммов пороха, два запала, - перечислили в пресс-службе.

По изъятым частям оружия и боеприпасам назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в СК на правовую оценку.

Известно, что раньше сельчанин уже был судим за незаконный оборот оружия.

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