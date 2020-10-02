ГУБОПиК: в каждом протестном чате есть наш сотрудник

В ГУБОПиК раскрыли радикалов, планировавших поджигать киоски и разбивать авто Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ГУБОПиК МВД Беларуси заявили, что «Telegram создает ложную уверенность в своей анонимности». В качестве примера в ведомстве рассказали о расследовании уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Лиды.

В милиции узнали о существовании телеграм-чата, в котором обсуждают противостояние силовикам. Участники чата планировали поджигать киоски, устраивать массовые беспорядки, разбивать автомобили, сообщил сотрудник ГУБОПиК в эфире телеканала СТВ.

В ведомстве заявили, что вышли на место сбора участников чата - гараж с «настоящим складом с оружием, боеприпасами и горючими смесями».

В ГУБОПиК утверждают, что могут «спокойно устанавливать интересующих лиц, которые являются деструктивщиками и призывают к радикальным мерам». Делают это специалисты благодаря «ложной уверенности в своей анонимности» участников чатов.

Как утверждают в ведомстве, в каждом телеграм-чате есть сотрудник, «который абсолютно владеет ситуацией». Там отмечают также, что раскрывают радикально настроенных участников чатов, в том числе благодаря сообщениям неравнодушных граждан.