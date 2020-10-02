Из Беларуси уехал посол Франции Канесс, он завершил дипмиссию в нашей стране

Новым послом Франции в Беларуси стал Николя де Буян де Лякост. Фото: pixabay.com.

О том, что Беларусь 2 октября покинул посол Франции Дидье Канесс, сообщило БелаПАН. Представитель французской дипломатии выехал из Минска, завершив свою дипмисиию, спустя 4 года работы. В посольстве сообщили, что в конце октября он прибудет в Нур-Султан, став послом Франции в Казахстане.

Напомним, 14 сентября Макрон назначил послом в Беларуси Николя де Буяна де Лякоста. Новый посол ранее занимал должность замдиректора по континентальной Европе Главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства Европы и иностранных дел. А в 2012 - 2016 годах работал в посольстве в России.

Когда новый посол Франции прибудет в Минск - пока неизвестно. Уточняется, что ротация послов обусловлена обострением отношений с белорусскими властями и странами Евросоюза, в частности с Францией. Напомним, официальный Париж не признал итоги прошедших в Беларуси президентских выборов и легитимность Александра Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макрон: Ситуация в Беларуси угрожает новым разломом на европейском континенте.

Об этом президент Франции заявил на 75-й сессии Генассамблеи ООН (подробности).

Кремль отреагировал на встречу Макрона с Тихановской в Литве.

Официальную позицию российских властей озвучил пресс-секретарь Путина (подробности).

Санкции ЕС в отношении Беларуси: 40 официальных лиц, но без Лукашенко.

Евросоюз намерен ввести санкции, согласованные еще в августе, на саммите 2 октября (подробности).