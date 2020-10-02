Литовские автоперевозчики везут часть грузов в обход Беларуси. Фото: ГПК

Часть грузов автоперевозчики Литвы стали направлять в объезд Беларуси, через латвийско-российскую границу, рассказали в Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava.

В Службе охраны госграницы Литвы рассказали, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас привычная. Зато в пункте пропуска Терехово на границе Латвии и России образовалась очередь примерно из 200 грузовиков. Однако это обычная ситуация, отметили в ведомстве, сообщает interfax.by со ссылкой на литовские медиа.

По данным Госпогранкомитета Беларуси на 10 утра 2 октября, на выезде из страны в сторону Литвы в пункте пропуска Каменный Лог стоит более 100 грузовиков, в ПП Привалка - около 160 фур, ПП Бенякони - 37 грузовиков, ПП Котловка - 20 фур. Также на выезде в сторону Латвии в пункте пропуска Урбаны скопилось около 100 грузовиков, в ПП Григоровщина - 57 фур.

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