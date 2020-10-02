«Мне нiчога не тлумачылi»: Зою Белохвостик, звезду Купаловского театра, уволили из Академии искусств

Звезду Купаловского, актрису Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что звезду Купаловского театра Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств, написал tut.by.

Как ресурсу рассказала сама актриса, в Академии искусств она работала совместителем, преподавая на кафедре мастерства актера театрального факультета. Еще на полставки она работала худруком актерского курса.

- Кожны навучальны год напрыканцы мы падаем заявы (Прим.: на работу). I потым нас заўжды бяруць - гэта звыклая завядзёнка. Але зараз мяне не прынялі, - пояснила Зоя Валентиновна.

Журналисты попросили прокомментировать, с какой формулировкой актрисе отказали в приеме на аналогичную должность, но оказалось, что ей лично не озвучивали никаких пояснений.

- Меня не выклiкалi, таму i, наогул, нічога не патлумачылі. Але загадчыку кафедры майстэрства акцёра Вячаславу Паўлюцю патлумачылі: «Ну, вы же понимаете». У рэктараце яму сказалі: «Мы паважаем Зою Валянцінаўну, яна мудрая жанчына, яна зразумее», - ответила актриса.

В ректорате Академии искусств отказались от комментариев по данной ситуации.

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