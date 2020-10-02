Беларусь ввела ответные санкции в отношении Евросоюза Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел Беларуси выступили с комментарием относительно решения Европейского союза о введении санкций в отношении Беларуси. В МИД заявили, что «ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций».

В ведомстве считают, что «санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований".

В МИД уверяют, что выступают за диалог и понимание, однако ответят «на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов». В частности, уже введен ответный санкционный список - после визовых санкций ЕС в отношении нескольких белорусских чиновников.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что дальнейшая конфронтация может привести «к еще более серьезным последствиям», в частности - выходу Беларуси из совместных программ и проектов.

В МИД также заявили, что могут принять решение о «целесообразности сохранения дипломатических отношений».

- Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» обречены на провал, - считают в МИД. - Судьба таких структур печальна - еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса.

Также в ведомстве процитировали Гегеля и предупредили, что «партнеры из ЕС забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит», говоря об «отдалении от себя» Беларуси.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении Беларуси: 40 официальных лиц, но без Лукашенко