Песков: Отсутствие Лукашенко в новом санкционном списке ЕС - позитивный сигнал

В Кремле отметили, что отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС - позитивный сигнал. Фото:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал санкции, которые с 2 октября Евросоюз вводит в отношении 40 белорусских чиновников, которые были причастны к фальсификации выборов и применению насилия. В новом санкционном списке пока нет Александра Лукашенко. В Кремле отметили, что это «позитивный сигнал», сообщает агентство ТАСС.

- Да, безусловно, отсутствие Александра Лукашенко в санкционном списке ЕС - это позитивный сигнал. Но если говорить о санкциях, то мы относимся с ним крайне негативно и считаем, что можно назвать проявлением слабости, - рассказал Песков.

И добавил, что если бы Лукашенко все же оказался в санкционном списке, то это лишило бы Евросоюз поддерживать диалог с Беларусью.

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