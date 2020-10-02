Плюс 1 копейка: курсы доллара и евро снова растут 2 октября на БВФБ

курсы доллара и евро снова растут 2 октября на БВФБ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 октября курсы доллара и евро снова растут. Но ненамного - по данным на полдень, белорусский рубль подешевел к этим валютам на одну копейку.

Таким образом, курс доллара на данный момент составил 2,6139 USD/BYN (+0,46%). Евро подрос до 3,0681 EUR/BYN (тоже +0,46%).

А российский рубль, наоборот, стал дешевле на одну копейку и опустился до 3,348 белорусского рубля за 100 российских (- 0,5%).

Торги на бирже еще не окончены. Установившиеся курсы сохранятся на ближайшие три дня - в выходные торги не проводятся.

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