«Обсудили самые животрепещущие темы»: Лукашенко 2 октября созвонился с Путиным

Лукашенко снова созвонился с Путиным Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Александр Лукашенко 2 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре они обсудили «самые животрепещущие темы». Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

- Лукашенко с Путиным, в связи с возникшими европейскими проблемами, обсудили ситуацию в Беларуси и России, а также обменялись информацией об обстановке, которая складывается на данный момент внутри стран, - говорится в сообщении.

Помимо этого, президенты двух стран затронули ряд международных проблем. Основной из них стал конфликт в Нагорном Карабахе.

В телефонном разговоре Лукашенко и Путин большое внимание уделили ситуации с распространением коронавируса. Оба высказали озабоченность в связи с ежедневным ростом заболевших COVID-19.

Президенты затронули вопросы, которые касаются действий по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью.

Также Лукашенко и Путин проанализировали совместные военные учения «Славянское братство - 2020», которые совсем недавно завершились. И подробно остановились на итогах VII Форума регионов Беларуси и России. Президенты подчеркнули важную роль двусторонних отношений, отметили позитивные результаты совместной проделанной работы и высказали убеждение, что данные изменения почувствуют на себе россияне и белорусы.

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