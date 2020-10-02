«Минскводоканал» рассказал об ухудшении качества воды: где нельзя пить воду из-под крана

«Минскводоканал» рассказал об ухудшении качества воды Фото: Эвика ОТТО

Предприятие «Минскводоканал» сообщило 2 октября об ухудшении качества воды в микрорайоне Зеленый Луг столицы, а также в квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.

- Возможно ухудшение качества воды по показателям «Железо», «Марганец», «Мутность», - рассказали в «Минскводоканале» по итогам мониторинга, который проводит химико-бактериологическая лаборатория предприятия.

Там отметили, что работы по промывке сетей водоснабжения продолжаются. В «Минскводоканале» извинились за доставленные потребителям неудобства и добавили, что справочные сведения можно получить по номерам стационарных телефонов в Минске: 389-40-31 и 389-42-68.

Предприятие организовало подвоз питьевой воды. Цистерны для потребителей размещены по адресам: ул. Мирошниченко, 43, ул. Гамарника, 17/15, ул. Логойский тракт, 37/1, ул. Мирошниченко, 17 и ул. Седых, 38.

Напомним, 1 октября в Минске вновь повредили трубопровод с питьевой водой.