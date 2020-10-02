Канцлер Германии Меркель проведет встречу с Тихановской 6 октября

Встреча Меркель и Тихановской запланирована на 6 октября. Фото: ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской 6 октября. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Встреча состоится во вторник, 6 октября. На ней будут обсуждать ситуацию в Беларуси, которая складывается после президентских выборов, прошедших 9 августа, - рассказала заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

На вопрос, в каком статусе Тихановская приедет в Берлин, Деммер ответила, что она является кандидатом в президенты.

К слову, на 7 октября в Германии запланированы переговоры Светланы Тихановской с главой МИД ФРГ Хайко Массом.

Напомним, что Светлана Тихановская 29 сентября встретилась в Вильнюсе с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. Он пообещал приложить все усилия к организации переговоров по ситуации в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Санкции ЕС в отношении Беларуси: 40 официальных лиц, но без Лукашенко.

Евросоюз намерен ввести санкции, согласованные еще в августе, на саммите 2 октября. (подробности)

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести чиновников.

Санкции подразумевают запрет на въезд, а также замораживание активов. (подробности)