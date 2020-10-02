Задождит, но не похолодает: погода в Беларуси в выходные 3 - 4 октября

В выходные пройдут осенние дожди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На большей части территории Беларуси в выходные 3 - 4 октября прогнозируют кратковременные дожди. Однако октябрьскую прохладу атмосферный фронт пока не принесет.

В субботу, 3 октября, Белгидромет обещает по стране минимальную температуру ночью плюс 7 - 12 градусов, днем - 14 - 20 градусов тепла. А в воскресенье, 4 октября, вообще потеплеет - благодаря воздушным массам с юга. Ночная температура ожидается в пределах плюс 9 - 16 градусов, дневная - 15 - 22 градуса тепла. На юг страны практически вернется лето - там обещают до плюс 25 градусов. Дожди в воскресенье пройдут местами. Возможно, прогремят последние в этом году грозы.

Примерно такую же погоду ожидают в начале следующей недели. Дожди местами продолжатся. В перерыве между ними можно будет словить момент и съездить в лес по грибы - самое время собрать богатый урожай!

В Минске периодические дожди прогнозируют во все ближайшие дни. Тоже возможны грозы. Дневная температура - от 13 до 16 градусов тепла.