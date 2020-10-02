МВД: В Могилеве 2 октября «заминировали» здания Экономического суда и политехнического колледжа. Информация не подтвердилась

В Могилеве заминировали здания экономического суда и политехнического колледжа. Фото: tut.by
В Министерстве внутренних дел рассказали, что 2 октября в правоохранительные органы на электронную почту поступило анонимное письмо. Неизвестный сообщил, что в Могилеве «заминированы» здания Экономического суда и политехнического колледжа. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- В пятницу, 2 октября, на электронную почту правоохранительных органов поступило письмо, в котором неизвестный сообщал, что в зданиях Экономического суда и политехнического колледжа в Могилеве заложены взрывные устройства, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
На указанное место оперативно приехали все экстренные службы. С их стороны были предприняты все необходимые меры безопасности. На месте продолжают работать сотрудники саперно-пиротехнической группы.
Пресс-секретарь МВД принесла извинения за доставленные неудобства.
Сотрудники саперно-пиротехнической группы обследовали здания. Они не обнаружили опасных предметов. На данный момент устанавливается личность того, кто отправил анонимное сообщение.
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