МВД: В Могилеве 2 октября «заминировали» здания Экономического суда и политехнического колледжа. Информация не подтвердилась

В Могилеве заминировали здания экономического суда и политехнического колледжа. Фото: tut.by

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 2 октября в правоохранительные органы на электронную почту поступило анонимное письмо. Неизвестный сообщил, что в Могилеве «заминированы» здания Экономического суда и политехнического колледжа. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В пятницу, 2 октября, на электронную почту правоохранительных органов поступило письмо, в котором неизвестный сообщал, что в зданиях Экономического суда и политехнического колледжа в Могилеве заложены взрывные устройства, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На указанное место оперативно приехали все экстренные службы. С их стороны были предприняты все необходимые меры безопасности. На месте продолжают работать сотрудники саперно-пиротехнической группы.

Пресс-секретарь МВД принесла извинения за доставленные неудобства.

Сотрудники саперно-пиротехнической группы обследовали здания. Они не обнаружили опасных предметов. На данный момент устанавливается личность того, кто отправил анонимное сообщение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Чашникском районе неизвестный "заминировал" частную фирму и требовал выкуп.

Письмо было отправлено на электронный адрес предприятия. (подробности)

Неизвестный 2 сентября сообщил, что на фарфоровом заводе в Добруше находится взрывное устройство. Информация не подтвердилась.

В МВД рассказали, что письмо с сообщением о взрывном устройстве пришло на электронную почту завода. (подробности)