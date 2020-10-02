Тихановская: Уверена, что скоро мы сможем вернуться в свободную страну

Тихановская уверена, что скоро сможет вернуться в Беларусь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана Тихановская на пресс-конференции 2 октября заявила, что она вместе с членами Координационного совета продолжает «мирными и законными способами идти к переговорам о новых выборах». Также Тихановская призвала подключиться к этому процессу белорусских чиновников. Политик отметила, что не считает себя частью «правительства в изгнании»:

- Обстоятельства вынудили меня выехать. Я уверена, что скоро мы сможем вернуться в свободную страну.

В свою очередь, член КС Павел Латушко рассказал о своей позиции по санкциям, введенным Евросоюзом в отношении Беларуси:

- Вызывает удивление заявление МИД Беларуси, который обвиняет ЕС в нежелании вести диалог. Именно КС при поддержке международных институтов неоднократно предлагал путем диалога найти выход из внутриполитического кризиса.

Латушко добавил, что «Европа единым голосом проявила солидарность с Беларусью».

Также 2 октября Тихановская пообщалась через онлайн-связь с Ниной Багинской, которая стала одним из символов белорусского протеста. Женщины поделились мнениями о происходящем в стране и высказали убежденность, что сторонников перемен - большинство, поэтому они смогут добиться выполнения своих требований.