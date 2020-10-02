В Гродно задержали мужчину, который ударил сотрудницу ОМОНа кулаком в лицо и ногой по телу

В Гродно задержали 49-летнего мужчину, который ударил сотрудницу ОМОНа Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Гродно был задержан 49-летний мужчина, который ударил сотрудницу ОМОНа. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Все началось с того, что 27 сентября, в воскресенье, после акций протеста в сети интернет появилось фото с задержанием сотрудниками милиции одного из участников. Акцент был сделан именно на задержании. После этого пользователи, не зная историю целиком, начали обвинять ОМОН в жестокости. Как удалось установить, на фото изображен 49-летний житель Мостов, который накануне акций протеста приехал в гости к своему другу в Гродно и распивал с ним алкогольные напитки. Утром мужчина пошел на несанкционированное мероприятие, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, во время задержания мужчина попытался отбить несколько участников акции протеста у сотрудников ОМОНа. Но ему помешала сотрудница подразделения. Пресс-секретарь МВД рассказала, что 49-летний мужчина ударил девушку кулаком в лицо и ногой по телу.

- Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Удалось также установить, что мужчина уже ранее был судим за убийство, кражи, хранение оружия, изготовление фальшивых денег и рэкет, - рассказала пресс-секретарь МВД.

И добавила, что по данному уголовному делу были признаны еще трое жителей Гродно. В их числе 43-летний индивидуальный предприниматель, 33-летний управляющий компании и 52-летний безработный.

Все задержанные находятся в ИВС.

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