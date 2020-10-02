Генпрокуратура перенаправила жалобу на обвинение Знаку в СК, который и предъявил это обвинение Фото: Павел МАРТИНЧИК

Генеральная прокуратура перенаправила жалобу на обвинение юриста Максима Знака в Следственный комитет, который и предъявил это обвинение. По словам адвокатов, они уже успели обжаловать данное решение генеральному прокурору Андрею Шведу.

- Жалоба на обвинение, которое было предъявлено следователем Максиму Знаку, была подана в Генпрокуратуру 21 сентября. Но уже 1 октября в адвокатское бюро пришло письмо о том, что данная жалоба была перенаправлена Генпрокуратурой в СК, - рассказали агентству Интерфакс-Запад адвокаты Знака.

Они также отметили, что при обращении с жалобой в Генпрокуратуру руководствовались статьей 139 УПК, в которой говорится о том, что жалобы на решения следователя подаются прокурору. Именно он и следит за исполнением законом при расследовании.

-Вместо всесторонней проверки, которая должна была проводиться, нашу жалобу перенаправили в Следственный комитет. Получив уведомление 1 октября мы в тот же день обжаловали данное решение генпрокурору, - сообщили адвокаты.

Напомним, что юристу и члену Координационного совета Максиму Знаку 18 сентября было предъявлено обвинение по ч.3 статьи 361 Уголовного кодекса – призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности. В знак протеста юрист объявил голодовку.

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