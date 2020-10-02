Под Волковыском микроавтобус сбил насмерть 61-летнего велосипедиста. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Под Волковыском 2 октября микроавтобус насмерть сбил 61-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- За рулем микроавтобуса марки «Мерседес» находился 22-летний водитель. Он двигался в сторону Волковыска. На 80-м километре дороги он сбил 61-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части во встречном направлении, - рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина был оперативно доставлен в больницу в отделение реанимации, но спасти его не удалось.

Проводится проверка.

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