В каких случаях в местах лишения свободы проводят тест на COVID-19?

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По информации Минздрава, число заболевших COVID-19 в последнее время растет. Так, на 2 октября заболевших COVID-19 было 402 человека. Днем ранее заболевших было меньше - 388 человек. Специалисты говорят о второй волне коронавируса.

"Комсомолка" узнала в МВД, в каких случаях делают тест тем, кто находится в местах лишения свободы.

- Если у человека есть признаки ОРВИ, его изолируют, он находится под постоянным медицинским наблюдением. В случае подозрения, что человек может быть носителем COVID-19, осуществляется его тестирование. А именно ПЦР-диагностика и экспресс-тест, - рассказала "Комсомолке" представитель Департамента исполнения наказаний МВД Марина Ковалева. - Все необходимые средства у работников медчасти есть. Если необходимо,человеку сделают рентген-снимок.

По словам Ковалевой, все рекомендации (приказы, нормативные документы) Министерства здравоохранения распространяются и на лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Напомним, адвокат политтехнолога Виталия Шклярова рассказал, что у его подзащитного, который сейчас находится в СИЗО, нашли антитела к COVID-19. 8 сентября он заболел.

- У него были признаки коронавируса: потеря вкуса и обоняния, температура. Первые три дня ему было очень тяжело. Несмотря на его состояние, ему не делали рентген-снимок, не проводили тест на коронавирус. Тест ему провели после публикации в СМИ. Второй тест подтвердил наличие антител к коронавирусу, то есть Виталий уже переболел, - рассказал "КП" адвокат Антон Гашинский.