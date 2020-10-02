Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 октября 2020 года: более 400 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси на 2 октября Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 402 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 79 421 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 205 человек.

Всего в Беларуси на 2 октября коронавирусной инфекцией переболели 74 982 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 844 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 897 263.

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