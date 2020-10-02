Все иностранные СМИ в Беларуси остались без аккредитации 2 октября

Все иноСМИ в Беларуси остались без аккредитации 2 октября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Совмин Беларуси 2 октября принял постановление о новой редакции Положения о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Об этом сообщили в МИД Беларуси и заявили, что «внимательно изучили опыт соседних стран», а также государств ЕС, приняли к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации.

В ведомстве отметили, что учли замечания, обновили состав комиссии по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ. В МИД заверили, что новые нормы облегчат процедуру получения аккредитации для журналистов, и добавили, что сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов значительно сокращены.

Кроме того, «облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ».

- В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе - в виде новых норм Положения, - заявили в МИД.

Ведомство проинформировало, что с 2 октября прежняя аккредитация больше недействительна, а работа по новой аккредитации стартует в понедельник, 5 октября. Тогда же планируют начать прием заявок.

- Все поданные ранее заявки будут рассмотрены в первоочередном порядке, - пообещали в ведомстве. - Необходимости повторной подачи нет.

В МИД предупредили, что приоритет при аккредитации будут отдавать гражданам стран, в которых зарегистрировано СМИ.

Напомним, ранее нескольких журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации в Беларуси.