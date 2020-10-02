В Волковыске подожгли дом и машину милиционера - подозреваемых ищут

В Волковыске подожгли дом милиционера. Фото: скриншот видео МЧС

В ночь на 2 октября в Волковыске неизвестные подожгли дом и автомобиль инспектора местного РОВД. Возбуждены уголовные дела, сообщает МВД.

На улице Победы райцентра горела Audi 80. Пожарные потушили огонь, но он успел повредить моторный отсек авто. А спустя час на улице Магистральной вспыхнул строящийся дом милиционера. Огонь тоже потушили спасатели, но он успел повредить крышу, в том числе гаража, расположенного рядом.

- Уголовные дела возбуждены по фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенные общеопасным способом, - рассказали в МВД. - Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Милиция ищет подозреваемых, добавили в ведомстве.

Информацию о происшествии с горящим в Волковыске домом также разместил МЧС:

- На укрощение пламени потребовалось около часа. Огнем повреждены кровля над домом и гаражом. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - поджог.

По информации МЧС, вдалелец дома - 1985 года рождения.