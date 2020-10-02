В МИД Беларуси решили отозвать своих послов из Польши и Литвы для «проведения консультаций». Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси решили отозвать своих послов из Польши и Литвы для «проведения консультаций». Об этом сообщили в БелТА.

- Мы приняли решение с 5 октября отозвать послов Литвы и Польши в Минск для проведения консультаций. В свою очередь, послам Польши и Литвы в Беларуси мы рекомендуем сделать то же самое, - рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По словам пресс-секретаря, данный шаг является вынужденным, и к нему пришлось прибегнуть «ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть руководство Литвы и Польши в отношении нашей страны».

Также Глаз заявил, что посольствам Польши и Литвы необходимо сократить штат дипломатов в Беларуси.

- Вместо работающих 25 дипломатов в литовском посольстве должно остаться 14, а в польском - вместо 50 должно остаться 18, - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз прокомментировал и санкции, которые ввели власти Канады и Великобритании в отношении Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шести белорусских чиновников.

- Как мы говорили ранее, будет введено симметричное ограничение в отношении должностных лиц Великобритании и Канады, - рассказал Глаз.

Напомним, что Евросоюз 2 октября ввел санкции в отношении 40 белорусских чиновников, но без Александра Лукашенко.