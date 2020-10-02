Санэпидемслужба сообщила, что в последних пробах воды в Первомайском и Советском районах Минска отклонений от норм нет

Сейчас население обеспечивают пять цистерн с питьевой водой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В результате взятых анализов водопроводной воды в Советском и Первомайском районах столицы отклонения от норм отсутствуют.

«По состоянию на 12.00, среди проб, которые отобрала лаборатория санэпидемслужбы Минска нестандартных не зафиксировано», — сообщила главный санитарный врач города Светлана Ермак сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Сейчас ограничений в использовании водопроводной воды для питья нет», - рассказала она.

По её словам, тотальный мониторинг качества воды в водопроводной сети не останавливается. Каждые три часа отбираются пробы.

Как мы сообщали ранее, 1 октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению её качества. А 2 октября утром Минскводоканал сообщал об ухудшении качества воды в микрорайоне Зеленый Луг столицы, а также в квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.

Сейчас населения обеспечивают пять цистерн с питьевой водой. На предприятии отметили, что работы по промывке сетей водоснабжения продолжаются.